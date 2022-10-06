哈萨克斯坦人民党提名托卡耶夫为总统候选人

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 – 哈萨克斯坦人民党第21届非例行代表大会10月6日在首都阿斯塔纳举行。

人民党党主席叶尔穆哈梅特·叶尔特斯巴耶夫在会上发言时表示，当前不仅是哈萨克斯坦，几乎全球都在面领着前所未有的挑战。

- 现在不是开展内部政治游戏和争论的时候。在当下这个特殊时期，保持国家的团结是我们最重要的价值观。所以，针对总统在9月1日的国情咨文中，提议举行非例行的总统大选，哈萨克斯坦人民党决定在所有政党当中，成为首个提名托卡耶夫为总统候选人的党派。- 叶尔特斯巴耶夫说。

叶尔特斯巴耶夫强调，做出这项决定，是出于对国家利益优先的考量。

他表示，在当前的国际局势下，人民和国家的利益是第一位的，确保国家的稳定比什么都重要。

- 在此次大会上，哈萨克斯坦人民党向全国政党和组织，以及各类社会团体发出这一呼吁。- 他说。

叶尔穆哈梅特·叶尔特斯巴耶夫随后重申：

- 如我在之前所述，我们提名现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为候选人，参加哈萨克斯坦共和国非例行总统大选。

哈萨克斯坦人民党代表大会参会人员对这一提名进行了讨论，并表示支持。





【编译：木合塔尔·木拉提】