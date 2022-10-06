政府总理出席第二届里海经济论坛

哈通社/莫斯科/10月6日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日出席第二届里海经济论坛全体会议，并发表了讲话。

政府总理指出，由于其地理位置和独特的过境潜力，里海在国际贸易发展中发挥着重要作用。他强调，发展交通基础设施和扩大国际贸易是共同努力的重要方向之一。

- 哈萨克斯坦已经制定了旨在增加“南-北”和“东-西”运输走廊潜力的跨境枢纽形成规划，包括阿克套和库鲁克港口、霍尔果斯“无水港”和中亚国际工业产连中心等。这些枢纽将有助于扩大里海沿岸国家和国际市场之间的贸易量。-他说。

斯马伊洛夫谈及了托卡耶夫总统有关成立里海沿岸食品枢纽的倡议。他强调，这将有助于阿克套港成为大型交通物流中心。

政府总理指出，为充分开创区域间贸易的潜力，需要改善区域内的交通关系。 例如，“南-北”走廊是货物中转和出口的重要路线之一。

- 这是到达波斯湾国家的最短路程。与此同时，还有从印度到达我们的货运潜力。阿克套港有望成为“印度-波斯湾国家-伊朗-哈萨克斯坦-俄罗斯”运输线的枢纽。-他说。

哈萨克斯坦总理还表示，需要开发和清除跨里海国际运输走廊的“狭窄”区域，以扩大欧洲、中亚和中国之间的货物流动。

- 哈萨克斯坦愿意参与加强区域过境运输潜力的联合行动。我们现在就可以同合作伙伴开展该领域的工作。我们就制定相关路线图，并以其扩大过境运输潜力开展工作达成了共识。-斯马伊洛夫说。

据悉，里海经济论坛是讨论里海沿岸国家合作人点问题的最重要平台之一。其中，主要就经贸合作和交通物流基础设施发展问题进行讨论。论坛框架下举行多场圆桌会议、全体会议、研讨会和其他活动。

来自里海沿岸五国，以及白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的1千多名代表参加了本届里海经济论坛。

【编译：小穆】