哈政府总理邀请里海沿岸国家参与油气化工项目

哈通社/莫斯科/10月07日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日出席第二届里海经济论坛全体会议时，邀请里海沿岸国家参与哈萨克斯坦油气化工项目。

政府总理指出，加强能源领域合作，包括确保区域能源安全，应当是里海沿岸国家之间合作的一个重要方面。

-当前，我们正在着手健全法律框架，为地下资源开发投资创造更具吸引力的条件。到年底前，将推出强化示范合同，为复杂的陆上和海上石油和天然气项目提供财政和监管方面的优惠。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他表示，石油和天然气的深度提炼正在成为全球能源工业进一步发展的优先方向。

-我们已为投资者创造了有利条件，以便在哈萨克斯坦实施更具潜力的油气化工项目。至此，我想特别指出大规模国家支持和阿特劳州经济特区内特惠制的重要性。鉴于该领域的实践经验，我们邀请大家积极参与油气化工项目的实施。-政府总理说。

里海经济论坛是讨论里海沿岸国家合作热点问题的重要平台，主要就经贸合作和交通物流基础设施发展问题进行讨论。该论坛包括圆桌会议、全体会议、会议和其他活动。

来自里海五国以及白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的1千多名代表参加了第二届欧洲论坛。

【编译：阿遥】