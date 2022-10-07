托卡耶夫总统：一个人长期掌握权力是不正确的

哈通社/阿斯塔纳/10月7日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月6日晚出席了在首都阿斯塔纳举行的人民联盟论坛。

在论坛上，哈萨克斯坦的多个政治党派和社会团体，对共同推举哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为候选人，参加2022年非例行总统选举表达了支持。





托卡耶夫总统在论坛上发表了讲话。

他在讲话中表示，即将于11月20日举行的非例行总统大选，是哈萨克斯坦进入新政治时代的进程中，一次极为关键的阶段。

- 多个社会团体提名我来代表他们参加这次的选举。在此之前，我曾多次重申，国家元首应该在政治上保持中立，不能倾向于任何一个政治党派。我的这一立场并未有改变。因此，能够作为不同政治力量共同推举的候选人参加总统选举，对我而言，是一个莫大的荣幸也是巨大的责任。感谢诸位对我的信任。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，共同推举他担任候选人的这一联盟，包括了多个主要政党、社会团体和公共组织，几乎涵盖了所有的社会阶层。

托卡耶夫总统在讲话中表示，在他任职期间，为了从根本上实现哈萨克斯坦国家政治、社会、法律等重要制度的现代化，开展了大规模的政治体制改革。这些改革的目的，旨在改善人民生活，充分保障每个人的权利，加快民主进程。

他强调，一切的改革归根结底都是为了人民的利益，以及巩固国家主权。

- 我们确实做了许多工作，但这些仅仅只是一个开始。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，为了创建一个公平正义的社会，哈萨克斯坦确立了《倾听人民声音的国家》指导理念。基于这样的理念，哈萨克斯坦依据古老的传统，组建了国家库鲁尔泰大会，以加强政府与社会各界之间的对话。国民团结一心，共同抗击了席卷全球的COVID-19冠状病毒大流行，克服了《悲惨一月》事件期间对社会的严峻挑战，展现出了可贵的凝聚力和责任感。

总统指出，今年6月份，通过全民公投，哈萨克斯坦对宪法进行了一次非常重要的修订。

- 6月举行的全民公投表明，改革的方向是正确的。我们为我们的国家开辟了通往光明未来的道路。通过政治改革，我们确立《强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府》的原则。今后我们将转向文明的总统制。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，根据当前实施的一系列改革措施，从2023年起，哈萨克斯坦的议会上下两院（参议院和马吉利斯）将开始以混合制方式进行议员选举。同时，政府各部门之间的权力结构也将建立起新的平衡。总统的一部分权力已经转移给了议会。各州的地方执政长官将采取特殊的选举方式来任命。而次一级的乡村地区行政长官则由当地民众普选产生，这一方案已经在部分地区予以实施。

- 通过对法律的修订，简化了政党的组建条件。女性和青年群体的参政机会增加了，残疾人群体也没有被排除在外。可以说，我们已经奠定了开放公民社会的基础。在现代信息和互联网时代，没有其他可供选择的政治发展方式。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中，强调提升和改善人民的福祉，永远是政府工作的第一优先级。为此，采取了一系列旨在促进中小企业发展、提升医护人员和教师等群体的工资，以及在养老金、奖学金和特殊津贴方面的重要措施。

总统着重指出，为了确保国家财富的公平分配，《土地及其底土属于人民》的条款被正式写入了宪法，以根本大法的形式确保这项内容不成为空洞美丽的口号。

托卡耶夫总统表示，在哈萨克斯坦的发展过程中，一项巨大的阻碍便是腐败问题。过去的三年当中，开展了一些反腐败领域的措施，并取得了一定的成果。

- 总之，反腐斗争永远不会停止，只有这样，才能建立一个免受贪腐这种«疾病»侵扰的社会。这是我的战略目标！- 托卡耶夫总统说。

总统还介绍了在改善司法制度、提升教育、体育、环保和医疗投资方面的工作和成果。

托卡耶夫总统在讲话中表示，今年实施的另一项重要的改革，是对总统任期的设置，即将总统的任期限制在7年1届不得连任。

- 做出这一决定是我深思熟虑的结果。我思考良久得出了一个结论，即一个人长期掌握权力是不正确的。一个国家的支柱并不仅仅是总统，而是全体国民。所以说，国家的领导层应该不断的得到新生代的充实与更替。- 托卡耶夫总统说。

总统反复强调，依法保障最高权力的轮换更迭秩序，将使得任何企图垄断这一权力的图谋，都遭到无法逾越的障碍，并基于此可靠地确保国家和人民的长远利益。

托卡耶夫总统表示，为那些有能力维护国家利益的、忠诚为民服务的公民开辟参与政治的道路，是执政者的责任。

- 真正的政治家、爱国者、有能力的人，能够充分的动员人们进行创造性活动并推动哈萨克斯坦的发展。我们应该将这样的立场确立为不可动摇的原则。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中重申，建立一个公平公正的哈萨克斯坦，是正在和即将执行的各项改革的最终目的。

总统指出，哈萨克斯坦仍处于这一荆棘之路的起点，但公民们参与公共和政治生活的热情，尤其是年轻人在这方面的积极活动，令人对国家的未来充满了希望。

- 所有这一切都说明，正在实施的改革得到了广泛的社会支持，人民对变革充满了信心。我们将吸取教训，勇往直前，即便面临困难和挑战，也绝不会偏离预定的路线。我们必须建立一个公正有效的国家，以确保所有人的机会均等。我坚信，当权者有责任在对国家利益至关重要的问题上表明态度。一个负责任的政治家总是理性的、灵活的和坚定的。真正的爱国者从不在公众面前摆姿势，而是在面对日益严重的威胁时考虑国家的团结。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，哈萨克斯坦终将建立起一个具有强烈强烈议会制传统的总统制共和国。«强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府»的主要公式将在发展的过程中不断被新的优质内容所充实和完善。

- 我们的国家已经积累了许多亟待解决的问题。我相信，即将举行的选举将为我们的新成就奠定基础，成为新政治时代的起点。我也深信，几十年后的人们在谈论今天时，将会把我们的时代称之为决定命运的巨大变革时代。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统在讲话中，还强调了哈萨克斯坦奉行的多边平衡和建设性的外交政策将不会发生改变。

- 哈萨克斯坦将始终坚持在国际关系、国际法和《联合国宪章》中恪守平等和民主原则。哈萨克斯坦将积极的采取建设性的措施，不断加强联合国作为普遍性、非替代性国际组织的权威，并积极地同独联体、上海合作组织、欧洲安全与合作组织、突厥国家组织和亚洲相互协作与信任会议等重要国际组织开展合作。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调，这样的外交政策符合哈萨克斯坦的战略利益。

- 我希望在我们国家历史的这个转折点上，哈萨克斯坦人民能够在即将到来的选举中表现出对我的信任。- 托卡耶夫总统说道。

总统表示，选举是展现公民爱国主义和民主参与度的重要事件。他呼吁公民积极参与选举投票，展现出哈萨克斯坦独有的、«多元一体»的传统价值观，为建设一个机会均等、公正公平的国家，做出自己历史性的选择。

- 我们，作为大草原独特文明的继承者，应该依靠我们传统的价值观，展示我们社会的成熟、力量和团结，宣示我们为实现建设公平公正的哈萨克斯坦的决心。作为现任国家元首，我承诺这场选举一定会公开、公平和公正的举行。- 托卡耶夫总统说。

在当天的讲话中，托卡耶夫总统还着重提出了《凝聚国家的七项原则》。

这七项原则分别是：一.主权独立高于一切；二.国家地位的基础是领土完整；三.国家利益至关重要；四. 精神的和谐是团结之源；五.法律和秩序是成为文明国家的基础；六.创造力——通往现代化之路；七. 友善、慈悲和同情心——最宝贵的品质。

总统对这七项原则进行了一一的解释。

关于第一项原则，即主权独立高于一切，总统表示，他在去年就此曾经发表文章指出，只有确保主权的完整，哈萨克斯坦的民族性和国家性才能得到根本的保障。

- 只有一个独立的国家，才有能力保留其语言、土地、信仰、思维不受侵犯。因此，独立自主对我们来说高于一切。保护和加强独立性，是我们每一个公民的共同责任！- 托卡耶夫总统说。

总统还表示，为了成为一个发达的、文明的国家，全社会都必须形成勤奋劳动的共识，摆脱空话与懒惰的思维，用行动证明自己的言行，在年青一代中牢固建立劳动者更受尊重的意识。

对于第二项原则，总统指出，哈萨克斯坦的广袤国土是先祖的留给我们这些后人的珍贵遗产，没有一寸土地可以被分割。

对于第三项，托卡耶夫总统强调，国家利益就是人民的利益，任何情况下都必须坚守国家立场。

- 所有的决定、项目、法律和法令都应该以保护国家利益为目的。关心祖国应该是每个人不可动摇的原则。- 托卡耶夫总统说。

对于第四项原则，即《精神的和谐是团结之源》，总统指出，哈萨克斯坦的历史、语言和宗教，是凝聚国民的独特价值观，是不容争议的。必须对企图迷惑人民，使其走向错误道路的意图保持警惕。

- 各种不同民族共同生活在哈萨克斯坦，并对未来都拥有共同的愿景。我们所有人都是同一个国家的公民。«多元一体»的原则永远不会失去意义。我们必须保持民族间的和谐。«哈萨克斯坦公民»的概念应该成为民族认同的核心。我们将作为一个统一的民族自信的迈向未来。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，第五项原则，《法律和秩序是成为文明国家的基础》，意味着必须在所有领域严格的遵守法律，确保法律面前人人平等。他强调，要想建立一个公正公平的哈萨克斯坦，这一点将是重中之重。

托卡耶夫总统指出，建设一个繁荣昌盛的国家是我们的主要目标，而要实现这一目标，只能依靠先进的知识和勤劳的工作。竞争是提升实力的阶梯，而科学是经济发展的推动力。

因此，哈萨克斯坦必须顺应全球的经济趋势，不断培养合格的专业人才，提升创造力和创新潜力，打造通向现代化的康庄大道。

托卡耶夫总统说：

- 哈萨克语有句谚语：给予他人尊重，你就会收获尊重。人与人之间兄弟般的和谐与慈悲心，是国家团结统一的基石。一个国家的完整与否，取决于每一个普通人的相互信任与理解。我们的人民自古拥有这一优良的传统，我们不应该忘记它。

总统强调指出，友善、慈悲和同情心是最宝贵的品质，也是实现最终的目标——建设一个公正的哈萨克斯坦的根本保障。

- 我们将成为一个维护民主、法治和平等原则的强大国家。我们有明确的目标，和富有创造力与爱国主义精神的人民，因此我对这一点充满信心。在哈萨克斯坦这个独立的国家当中，思想自由、精神自由的新一代人正在茁壮成长。我们的一切改革，也正是为了我们的下一代的美好未来。让我们一起为了国家的繁荣而奋斗！因为，我们有着同一个祖国，同一个国家，同一个人民。我们的祖国——哈萨克斯坦共和国万岁！我们团结的人民万岁！愿我们的祖国永远繁荣昌盛！- 托卡耶夫总统说。

值得一提的是，阿玛纳特党、光明之路党和哈萨克斯坦人民党等政党，以及30多个共和国社会组织2千多名代表出席了论坛。

【编译：木合塔尔·木拉提】