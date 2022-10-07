托卡耶夫总统提出《凝聚国家的七项原则》

哈通社/阿斯塔纳/10月7日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月6日晚出席了在首都阿斯塔纳举行的人民联盟论坛，并发表了讲话。

在当天的讲话中，托卡耶夫总统着重提出了《凝聚国家的七项原则》。

这七项原则分别是：

一.主权独立高于一切；二.国家地位的基础是领土完整；三.国家利益至关重要；四. 精神的和谐是团结之源；五.法律和秩序是成为文明国家的基础；六.创造力——通往现代化之路；七. 友善、慈悲和同情心——最宝贵的品质。

总统对这七项原则进行了一一的解释。

关于第一项原则，即主权独立高于一切，总统表示，他在去年就此曾经发表文章指出，只有确保主权的完整，哈萨克斯坦的民族性和国家性才能得到根本的保障。

- 只有一个独立的国家，才有能力保留其语言、土地、信仰、思维不受侵犯。因此，独立自主对我们来说高于一切。保护和加强独立性，是我们每一个公民的共同责任！- 托卡耶夫总统说。

总统还表示，为了成为一个发达的、文明的国家，全社会都必须形成勤奋劳动的共识，摆脱空话与懒惰的思维，用行动证明自己的言行，在年青一代中牢固建立劳动者更受尊重的意识。

对于第二项原则，总统指出，哈萨克斯坦的广袤国土是先祖的留给我们这些后人的珍贵遗产，没有一寸土地可以被分割。

对于第三项，托卡耶夫总统强调，国家利益就是人民的利益，任何情况下都必须坚守国家立场。

- 所有的决定、项目、法律和法令都应该以保护国家利益为目的。关心祖国应该是每个人不可动摇的原则。- 托卡耶夫总统说。

对于第四项原则，即《精神的和谐是团结之源》，总统指出，哈萨克斯坦的历史、语言和宗教，是凝聚国民的独特价值观，是不容争议的。必须对企图迷惑人民，使其走向错误道路的意图保持警惕。

- 各种不同民族共同生活在哈萨克斯坦，并对未来都拥有共同的愿景。我们所有人都是同一个国家的公民。«多元一体»的原则永远不会失去意义。我们必须保持民族间的和谐。«哈萨克斯坦公民»的概念应该成为民族认同的核心。我们将作为一个统一的民族自信的迈向未来。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，第五项原则，《法律和秩序是成为文明国家的基础》，意味着必须在所有领域严格的遵守法律，确保法律面前人人平等。他强调，要想建立一个公正公平的哈萨克斯坦，这一点将是重中之重。

托卡耶夫总统指出，建设一个繁荣昌盛的国家是我们的主要目标，而要实现这一目标，只能依靠先进的知识和勤劳的工作。竞争是提升实力的阶梯，而科学是经济发展的推动力。

因此，哈萨克斯坦必须顺应全球的经济趋势，不断培养合格的专业人才，提升创造力和创新潜力，打造通向现代化的康庄大道。

托卡耶夫总统说：

- 哈萨克语有句谚语：给予他人尊重，你就会收获尊重。人与人之间兄弟般的和谐与慈悲心，是国家团结统一的基石。一个国家的完整与否，取决于每一个普通人的相互信任与理解。我们的人民自古拥有这一优良的传统，我们不应该忘记它。

总统强调指出，友善、慈悲和同情心是最宝贵的品质，也是实现最终的目标——建设一个公正的哈萨克斯坦的根本保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】