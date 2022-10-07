阿斯塔纳举行中亚国家高校校长会议

哈通社/阿斯塔纳/10月7日-- 中亚国家高校校长会议7日在阿斯塔纳召开。会议决定成立中亚高等教育空间局。

中亚高校校长会议旨在加强中亚地区教育领域合作。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦教育部代表，中亚国家高等院校校长，欧洲理事会、Quacquarelli Symonds (QS)、联合国教科文组织、博洛尼亚进程后续工作组（BFUG）和拉脱维亚学术信息中心等国际组织代表出席了会议。

与会者共同决定成立中亚高等教育空间局。它将包括各国代表，并在平等原则下运行。中亚高等教育空间局将以促进该地区博洛尼亚进程改革、提高中亚国家高等教育吸引力为主要使命。新机构将设在哈萨克斯坦科学和高等教育部博洛尼亚进程和学术流动中心。

在会议开幕式上，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克指出，欧盟与中亚教育部长会议，以及其他一些联合项目，为打造中亚高等教育空间奠定了基础。

他表示，中亚高等教育空间可视为学术自由区，大学生和高校学术人员可以自由地学习交流及无障碍参与研究项目。今年，哈萨克斯坦在外国学生奖学金计划框架内，向中亚高等教育空间国家学生提供了186个在哈公费留学名额。

2021年，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦通过了《关于中亚高等教育空间主要原则突厥斯坦宣言》。今年5月，中亚大学校长论坛在阿拉木图召开，决定成立中亚大学联合会。

【编译：阿遥】