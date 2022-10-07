俄乌白人权倡导者与机构获诺贝尔和平奖

哈通社/阿斯塔纳/10月7日 —— 据联合早报网消息，白罗斯人权倡导者比亚利亚茨基（Ales Bialiatski），以及两个分别来自俄罗斯与乌克兰的人权机构，获得今年度诺贝尔和平奖。

据路透社报道，挪威诺贝尔委员会星期五（10月7日）在记者会上宣布，决定将奖项颁给比亚利亚茨基、俄罗斯“纪念”（Memorial）机构，以及乌克兰公民自由中心（Centre for Civil Liberties），以表扬他们在捍卫白罗斯、俄罗斯和乌克兰人权、民主，以及三国和平共处方面所做出的杰出贡献。

委员会说：

-得奖者代表了各自国家的公民社会。他们多年来一直倡导批评当权者的权利，以及保护公民基本权利。

委员会主席赖斯-安徒生（Berit Reiss-Andersen）也呼吁白罗斯，释放被拘留的比亚利亚茨基，并强调诺贝尔和平奖不是反普京奖项。

观察家早前预测，得奖者可能跟乌克兰危机有关，包括俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）、海牙国际法院、联合国难民署、国际刑事法院。环保倡导者也可能获奖，但观察家也不排除奖项悬空的可能。