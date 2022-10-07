哈通社/阿斯塔纳/10月07日--最高欧亚经济委员会决定任命巴赫特·苏勒坦诺夫为欧亚经济委员会委员（部长级）。

根据欧亚最高经济委员会6日的决定，巴赫特·苏勒坦诺夫被任命为欧亚经济委员会委员（部长级）。他将负责欧亚经济联盟跨境市场反垄断监管和竞争事宜。

巴赫特·苏勒坦诺夫，1971年出生在阿拉木图市。

毕业于哈萨克国立技术大学机器人系统专业（1994年）和哈萨克国立管理学院商业与管理学专业（1995年）。

曾任哈萨克斯坦共和国财政部金融市场证券处股权与许可科首席专家（1994）、科长（1995年）、副处长（1996年）、预算司副司长（1997年）、国家采购司司长（1998年）、国库司副司长（1999年）、预算司副司长（2001），国家预算司司长（2002）。

2002-2003年 哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部预算政策和

规划司司长；

2003-2006年 哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部副部长；

2006-2007年 哈萨克斯坦共和国统计局局长；

2007 年 1 月至 8 月 哈萨克斯坦共和国财政部副部长；

2007-2010年 哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部部长；

2010-2012年 哈萨克斯坦共和国总统助理；

2012-2013年 哈萨克斯坦共和国总统办公厅副主任；

2013-2014年 哈萨克斯坦共和国政府副总理兼财政部部长；

2014-2018年 哈萨克斯坦共和国财政部部长；

2018-2019年 阿斯塔纳市市长；

2019-2022年 哈萨克斯坦共和政府副总理兼国贸易和一体化部部长。

据此前报道，国家元首8月15日签署命令，免去巴赫特·图尔勒汗吾勒·苏勒坦诺夫的政府副总理兼贸易部部长职务。

【编译：阿遥】