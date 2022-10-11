哈萨克斯坦中小企业发展呈现强劲势头

哈通社/阿斯塔纳/10月11日--国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫11日在政府工作会议上表示，2012年—2021年十年间，哈萨克斯坦中小企业呈现出强劲发展势头。

他列举一系列数字称，中小企业表现良好，在国内生产总值中所占份额增长了17%，达到33.5%。中小企业产出增加了5倍，名义上达到42.8万亿坚戈。运营中的中小企业总数增长了75%，达到140万个实体。中小企业总就业人数增加了45%，达到350万人次。

他表示， 2012年，中小企业贷款总额在国内总贷款组合中约占15%，即1.5万亿坚戈。到2021年，中小企业借款则大幅增加，在总贷款组合中的比例达到27%，即超过5.7万亿坚戈。

他表示，过去10年，受国家支持的中小企业产出达到了53万亿坚戈，占中小企业总产出的23%。

中小企业的发展，为稳定就业提供了有力支持。

-目前，国家创业发展项目框架内受国家支持的实体约为11.8万人提供了就业机会。-他说。

据他介绍，为了刺激就业，作为国家项目的一部分，实施了以下金融和非金融支持措施：

- 提供贷款补贴和贷款担保；

- 为实施新的商业点子提供资助；

- 提供必要的基础设施；

- 为中小企业提供信息咨询服务。

上述各项措施有力地促进了就业：

- 2021年保留了13.7万个就业岗位，新增了1.2万个就业岗位；

- 2022年前9个月，新增了1.1万个就业岗位（全年计划为1.2万），其中国家项目框架下新增了1500个就业岗位；

- 计划在国家项目框架下，到2025年在创造1.5万个就业机会。

【编译：阿遥】