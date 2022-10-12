总统府举行隆重仪式 欢迎土耳其总统到访

哈通社/阿斯塔纳/10月12日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行仪式，欢迎土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安访哈。

哈萨克斯坦武装力量仪仗队列队，向到访的贵宾致以崇高敬礼。随后，总统府军乐队演奏了两国国歌。

国歌奏唱完毕，两国领导人缓步走向哈萨克斯坦共和国国旗。走到国旗前时，贵宾向哈萨克斯坦国旗微微低头，示以敬意。之后，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在托卡耶夫总统的陪同下完成了对仪仗队的检阅。

随后，两国领导人进入了总统府会议室，开始小范围会谈。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日亲自到机场迎接对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。

应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安于10月12~13日对哈萨克斯坦进行国事访问。访问框架下，他将出席哈萨克斯坦-土耳其高级别战略合作委员会第四次会议。

两国领导人将就区域和国际热点问题深入交换意见，并就双边投资和经贸合作前景进行讨论。

【编译：阿遥】