哈萨克斯坦与土耳其总统举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在总统府同到访的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会晤。

会谈中，托卡耶夫总统欢迎埃尔多安的到访，并感谢他接受邀请对哈萨克斯坦进行国事访问。

- 我认为，您的此次国事访问将为两国合作关系带来巨大动力。我们高度重视进一步加强与土耳其之间的平等合作。我认为，我们将会就会议议程上的一些问题交换意见并达成共识。-托卡耶夫说。

土耳其总统表示，很高兴5月份对土耳其的国事访问和在纽约的双边会谈后再次见到托卡耶夫总统，并感谢托卡耶夫的热情接待。

- 今天，我们将举行高级别战略合作委员会第四次会议。与此同时，明天将出席第六届亚洲相互协作与信任措施会议。我相信，在你领导下进行的改革将维护和平，改善哈萨克斯坦人民的福祉。我祝愿11月20日成功举行旨在建立公正与新哈萨克斯坦的总统选举，并祝愿您在大选中获胜。-埃尔多安说。

土耳其总统还表示，在全球和区域不稳定的背景下，有必要进一步加强突厥国家的团结。因此，土耳其特别重视战略伙伴和兄弟国家哈萨克斯坦的安全、稳定、领土完整和经济福祉的改善。

- 您对土耳其的国事访问期间签署的14项合作文件和联合宣言对双边合作带来新的动力。今天，将新添一些文件。我再次感谢您对我和代表团的热情接待。-他说。

据悉，托卡耶夫总统12日下午亲自到机场迎接对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，随后在总统府举行隆重的欢迎仪式。

【编译：小穆】