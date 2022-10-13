托卡耶夫：阿塞拜疆是我们的同盟和战略伙伴

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日会见阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。

托卡耶夫总统在会谈中指出，近期他对巴库进行的访问将哈萨克斯坦-阿塞拜疆合作关系提升了新的水平。

- 感谢您来到我国，出席峰会。我想再次感谢您在访问巴库期间的热情接待。我们进行了富有成效的会谈，并引起了外国政治和经济团体的关注。我们将阿塞拜疆视为同盟和战略伙伴，并始终遵循这一方向。-他说。

两国总统指出，已向政府下达了具体指示，以有效落实双方达成的共识。

-阿塞拜疆不仅在其地区，而且在更广泛的地理范围内都发挥着重要作用。“中间走廊”的发展是当前重要议程。我们也希望继续推进该领域的工作。-托卡耶夫说。

与此同时，两国领导人高度评价了双边人文领域相互协作，其中包括有效落实促进两国历史和文化价值观的联合项目。 哈萨克斯坦总统表示，他已批准将首都阿斯塔纳一条主要街道的名称命名为阿塞拜疆全民领袖盖达尔·阿利耶夫的名字。

阿塞拜疆总统感谢托卡耶夫邀请他出席亚信峰会和热情接待。

- 很高兴再次来到兄弟国家哈萨克斯坦。与此同时，我就峰会的成功举办表示祝贺。这充分展现哈萨克斯坦在国际舞台的作用和声誉很高。首先，很感谢您对盖达尔·阿利耶夫的尊重。您的访问以来，我们取得了有效的成果。-阿利耶夫说。

最后，两国元首就双边合作主要方向和国际议程重要问题深入交换了意见。

【编译：小穆】