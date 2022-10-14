托卡耶夫总统主持召开独联体国家元首理事会小范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 – 独联体国家元首理事会会议14日在阿斯塔纳举行。

会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦和塔吉克斯坦国家元首和独联体执行秘书出席今天的会议。

托卡耶夫总统在会议开场白中，就此次会议将要讨论的主要问题进行了阐述。

- 尊敬的各国元首们！欢迎你们来到好客的哈萨克斯坦。首先，我要向大家对哈萨克斯坦作为独联体轮值主席国的工作所提供的支持，以及近几日积极地参加在阿斯塔纳举行的国际会晤而表示感谢。今天，作为理事会成员之一，土库曼斯坦总统、尊敬的谢尔达尔·库尔班古力吾勒·别尔德穆哈梅多夫首次参会。我谨代表所有在场的同僚，以及我个人的名义，欢迎您的到来，并祝愿您在负责任的国务工作中取得成功。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统随后介绍了今天的会议将要讨论的主要议题。

- 尊敬的同僚们！人道主义伙伴关系、安全议题以及与各国合作的其他方面有关的重要问题，将在今天的独联体国家元首理事会会议上得到讨论。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统向与会的独联体国家元首们通报了过去的一年当中，哈萨克斯坦合作伙伴以及独联体执行委员会一起开展的多方面工作的主要成果。

据国家元首表示，作为独联体轮值主席国，哈萨克斯坦根据相关的优先事项，结合当前的全球发展进程需要，致力于在许多领域凝聚成员国的力量。

- 在各方的共同努力下，我们实施了一系列重要的举措，成功的实现了经贸领域合作的扩展，保持了各国之间紧密的人文关系，提升了独联体的潜力和国际声望。在当前复杂的地缘经济条件下，我们将大量精力用于提升独联体的经济潜力，特别是推进独联体至2030年经济发展战略规定的实施。第一阶段行动计划的成功实施，为增加商业活动、增加相互贸易量、加快疫情后经济复苏提供了可能。在全球和地区经济动荡的背景下，我们需要发挥一切潜力，保持密切的经贸联系。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还表示，气候问题非常值得关注。国家元首强调，由于气候变化的加剧，独联体所有成员国都将面对严峻的水资源供应问题。

- 我们正在通过各种国际平台开展这方面的工作，并寻求基于双边对话为基础的方式找到能够令双方都接受和满意的解决方案。现在是时候制定一个共同的方法，以确保整个独联体的水安全了。我建议独联体执行委员会就跨界水资源的高效和互利利用提供一个具体的方案。- 托卡耶夫总统说。

会上，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫也各自进行了发言。

独联体国家元首理事会是联合体最高机构，讨论和解决该组织活动主要议题。元首峰会将是哈萨克斯坦担任独联体主席国期间最重要的活动之一。

本次峰会是大流行之后，独联体所有成员国国家元首首次以线下形式出席活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】