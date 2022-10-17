“欧佩克+”支持石油减产 称旨在维持市场稳定平衡

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 —— 据中新社消息，当地时间10月16日，“欧佩克+”机制成员国纷纷表态，支持本月初所作大幅减产石油的决定，并表示此举是为了维持石油市场的稳定与平衡。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)16日发表声明，称“欧佩克+”此次将日均石油产量下调200万桶的决定是基于市场情况作出的。声明称，考虑到当前的经济形势，这一决定是朝着实现市场稳定的正确方向迈出的重要一步。

科威特官方通讯社(KUNA)16日报道称，科威特石油公司(KPC)首席执行官同样对“欧佩克+”此次减产决定表示欢迎，称此项决定旨在保持石油市场的平衡和稳定，并强调科威特热衷于保持石油市场平衡，以维护生产国和消费国利益。

另据阿尔及利亚电视台Ennahar报道，阿尔及利亚能源部长称这是一项“历史性的”决定，并表示对这一决定充满信心。

据路透社报道，自本月5日由石油输出国组织(欧佩克)和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”机制决定大幅减产石油后，美国曾指责该决定的制定是出于政治原因，并称沙特强迫他国支持石油减产。

当地时间16日，沙特国王萨勒曼对此表示，沙特正在努力维护石油市场的稳定和平衡，包括建立与维护“欧佩克+”联盟协议。

沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼也表示，尽管石油市场紧张，但减产决定是基于经济因素的一致决定。