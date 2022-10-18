联合国秘书长：健康是和平与稳定的社会的基础

哈通社/阿斯塔纳/10月18日--据外媒报道，为期3天的2022年世界卫生峰会16日在德国首都柏林开幕。联合国秘书长古特雷斯、世卫组织总干事谭德塞和联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔、德国总理朔尔茨等以视频方式出席了开幕式。

今年的世界卫生峰会由德国、法国和塞内加尔的总统以及世界卫生组织总干事谭德塞主持。

古特雷斯呼吁世界各国政府优先考虑医疗保健，并做出持续的政治承诺，以便在新冠大流行之后，可以更好地应对未来的冲击。

古特雷斯指出，为实现这一目标，较富裕的国家和国际金融机构需要支持发展中国家进行这些关键投资。

古特雷斯指出，新冠病毒以及粮食、能源和金融冲击，正在威胁 17 项可持续发展目标和减贫努力。

古特雷斯指出，对健康和福祉的投资太少，同时，不平衡的全球金融体系正在让发展中国家失望。

-这必须改变。所有人都需要包容、公正和公平地获得卫生服务，以实现全民健康覆盖，这包括被忽视的精神卫生保健服务。-他说。

他指出，这些因素加起来，意味着健康是和平与稳定的社会的基础。

本次峰会的主席普里斯在开幕式上呼吁加强在卫生领域的国际合作。 据悉，本次会议重点讨论气候变化与健康、防疫政策、建立可持续性世界卫生体系等问题。20多个国家的部长及其他政府官员出席会议，来自科学界、商界和民间组织的共约6000名代表在现场或线上参与会议。

【编译：阿遥】