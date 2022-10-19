马吉利斯通过关于一月事件的赦免法案

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 – 马吉利斯（议会下院）19日举行全体会议，并审议通过了《关于实施赦免》法案草案。

马吉利斯议员古莉纳尔·毕詹诺娃表示，在一月和二月期间，马吉利斯多位议员曾前往拘留所，与因涉及一月事件而被捕的人员进行交流，并为调查人员与被捕人员的亲属、社会积极分子之间建立了沟通渠道。

她表示，通过这些做法，议员们充分了解到，绝大多数被捕的青年人都遭到了暴动组织者的蒙蔽和欺骗，沦为了不法分子破坏秩序行动的工具。

- 他们认识到了自己犯下的错误，并为此深感后悔。需要指出的是，总统从一开始就表示，应该为那些错误的跟随暴行组织者的网开一面，给予他们机会，减轻对他们的处罚程度。截止目前，经法庭审理宣判者有1 060人，其中实际被剥夺自由的只有106人。- 马吉利斯议员古莉纳尔·毕詹诺娃说。

据议员介绍，对一月事件期间受到伤害和损失者的补偿工作正在进行当中，这些补偿包括了社会补助、资金帮扶以及其他方式。她指出，《为了哈萨克斯坦人民》基金在这方面做出了重要的贡献。

马吉利斯议员古莉纳尔·毕詹诺娃表示，有基于上述情况，根据宪法赋予的权力，以及总统的倡议，议员们制定了旨在对因涉及一月事件而被捕人员实施赦免的法案草案。

议员同时强调，法案包含的赦免人群已经在草案中明确指出，主要是1月4~7日期间的犯案人员，总数约在1500余人。不过，已经查明属于恐怖分子、极端分子、累犯、暴徒和施虐者的人员，将不会被包含在赦免范围内。

根据法案草案，自《关于实施赦免》法案生效之日起，若其范围内涵盖的人员已经被判处刑期但服刑期限不足一年，将会免除剩余刑期。

议员还表示，法律草案的实施不需要额外的财务成本，不会导致负面的经济、社会和法律后果。

【编译：木合塔尔·木拉提】