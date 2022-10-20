哈萨克斯坦房价保持上涨趋势

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 据国家统计局数据，2022年9月份，哈萨克斯坦房屋售价与8月份相比上涨了1.1%。

房产价格涨幅最大的城市依次是阿克托别(+17.2%)、阿克套(+5.7%)、库斯塔奈(+5.4%)、杰兹卡兹甘(+4.8%)、巴甫洛达尔(+3.9%)、乌拉尔(+3.1%)。

同期新房的加权平均销售价格为426 813坚戈，环比增长0.3%。全国的统计数据受到阿克套(+5.6%)、克孜勒洛达尔(+3.1%)、乌拉尔斯克(+2.8%)以及卡拉干达(+0.4%)和科斯塔奈(+0.5%)新房价格上涨的影响。其他城市9月新建住宅价格没有变化。

根据国家统计局的数据，出租率在一个月内上升了14.5%。根据2022年9月的数据，住宅的加权平均租金为每平方米4 612坚戈每月。

从2022年9月到2021年9月，二手房的价格上涨了25.9%，新房销售额上涨了17.7%。

以各地区首府计，阿克托别新建住宅市场价格年涨幅达32.5%，库斯塔奈上涨27%，阿斯塔纳上涨26.6%，乌斯卡曼上涨25.3%，阔科舍套上涨20.3%，阿克套上涨19.3%。

巴甫洛达尔新建住宅市场价格小幅上涨0.9%，塔勒德库尔干上涨1.8%。

二手房市场价格上涨的领头羊分别是克孜勒洛尔达(45%)、阿克托别(44.3%)、乌斯卡曼（40.4%）、塔勒德库尔干（38.8%）、阿克套和阿斯塔纳（38.4%）。二手房市场价格涨幅最小的是突厥斯坦（12.2%）和阿特劳（13.3%）。