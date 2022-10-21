哈萨克斯坦拟修改投资政策概念

哈通社/阿斯塔纳/10月21日 -- 据kapital.kz消息，国家经济部计划在2026年之前修改投资政策概念，拟实现概念目标以绝对值而不是以占GDP的百分比来确定。该决议草案已发布在门户网站上，将在2022年11月2日之前进行公开讨论。

该草案解释性说明指出，草案的通过将确保固定资本投资的绝对值目标指标的确定。根据草案，概念目标的实现将通过以下目标指标来衡量：到2026年固定资产投资达到34.6万亿坚戈。

目前版本的法令中的一点—到2026年外国直接投资的总流入量不超过255亿美元—计划被删除。

消息称，每年将在5年内国内生产总值（GDP）的预测值基础上进行两次社会经济发展预测«（SEDP）。应该注意的是，GDP的预测是上调的。因此，固定资本投资占GDP的比重也随GDP的预测而变化。建议以绝对值来确定固定资本投资的目标指标。固定资本投资指标包括外国直接投资（FDI）的总流入量，所以没有必要单独确定这一指标。

决议草案明确，该概念的实施将使到2026年取得以下成果：

-制造业固定资产投资占总额的比重提高到13%（2020年为8.8%，2021年为11.7%）；

-将非资源经济部门投资占固定资产投资总额的比例提高到60%（2020年为44%，2021年1-7月为48%）；

-将制造业外国直接投资占哈萨克斯坦外国直接投资流入总额的比例提高到30%（2019年为14.2%，2020年为18.5%）；

-旨在发展«绿色»经济的投资比2019年增长3倍（2019年为1630亿坚戈，2020年为1200亿坚戈）；

-制造业固定资产折旧率降至33%（2019年为36.5%，2020年为39.2%）；

-在优先经济行业吸引的跨国公司、大公司和与«主要投资者»建立的合资企业的数量-20个起（2022-2026年）；

-每1万人创造100个就业机会。