小行星“龙宫”沙粒样本中检测出气体

哈通社/东京/10月21日 —— 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）、东京大学、九州大学等的团队日前宣布，从探测器“隼鸟2号”带回的小行星“龙宫”沙粒样本中检测出了气体，其中包括稀有气体氦和氖等。

据悉，将小行星的气体直接带回地球在全世界尚属首次。

相关论文发表在20日出版的《Science Advances》杂志上。研究人员还检测出了氮和氩，但因与地球的气体特征类似，很可能是返回后混进了地球空气。据称混入的量在事先预想的范围内，不会对分析造成影响。

团队成员东京大学教授橘省吾（宇宙化学）等人介绍称，稀有气体很可能原本包含在沙粒样本中，在样本被运往地球过程从沙粒中分离出来。

检测出的氦和氖与地球的气体特征有所不同，可能是被太阳风带到小行星表面。

JAXA等从样本中检测出氩、氪、氙等5种稀有气体，他们在同一天出版的《科学》杂志上发表了另一篇论文，指出这些稀有气体与地球上发现的特殊陨石中检测出的稀有气体特征类似，很可能都保留着太阳系形成时的特征。

研究人员推测，检测出的稀有气体还包含宇宙射线与岩石反应所产生的气体，以及来自太阳系外的气体。