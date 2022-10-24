联合国在哈萨克斯坦：促进可持续发展的伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/10月24日--每年的10月24日是联合国日。联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞在接受总统广播电视综合体采访时介绍了联合国工作团队正在为实现可持续发展目标所做的工作。

-在哈萨克斯坦有很多联合国工作团队。有超过27个联合国机构在此开展工作，帮助哈萨克斯坦实现可持续发展目标。我们将努力确保提供和传播给哈萨克斯坦境内的所有机会和知识，通过联合国网络，助力推动国家的进步和发展。-米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞。

她指出哈萨克斯坦非常重视生态可持续性。

-联合国17个可持续发展目标涵盖了整个社会，具有广泛的实施潜力。同时，我认为我们必须认识到，只在可持续发展目标单一领域取得进展是不够的，我们需要在所有领域开展工作。哈萨克斯坦向联合国提交了第二次可持续发展目标国家自愿审查报告。换句话说，这是对国内实现可持续发展目标进展的评估。-她说。

在谈到可持续发展目标在哈萨克斯坦的实施进展的同时，米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞还强调，我国数字化程度在世界排名中处于领先地位。

她表示，预防对妇女和儿童的暴力行为仍然是一个热点议题。

-我们努力采取区域性方法来制止家庭暴力、性暴力和性别暴力，并为此开展打击暴力的区域方案。家庭暴力、涉及女孩和儿童的暴力行为，以及社区暴力，应该成为我们所有人关注的问题。我们在此开展的许多工作，旨在支持政府和公民社会的努力。众所周知，如果女性被赋予更多权力，就会创造一个家庭暴力较少的社会。我们将研究诸如有关家庭暴力的具体立法等问题。-她说。

联合国工作团队还举办了培训研讨会，以加强哈萨克斯坦年轻一代能力建设。

她表示，工作的主要方向之一是与政府和公民社会就如何支持总统发起的当前改革进行对话。

-我们承认，社会契约必须在全球范围内制定。这是联合国秘书长主要工作方向之一。我们注意到哈萨克斯坦总统谈到了重定社会契约，谈到了更多地做年轻一代的工作，谈到了缩小城乡差距和区域间发展不平衡。-米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞说。

【编译：阿遥】