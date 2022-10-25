今天是哈萨克斯坦国庆日——共和国日

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 10月25日是哈萨克斯坦的国庆节日——共和国日。

1990年10月25日，哈萨克苏维埃社会主义共和国最高议会通过了《关于哈萨克苏维埃社会主义共和国国家主权》宣言。该历史性文件成为了哈萨克斯坦真正独立的法律基础。

1991年12月16日，哈萨克斯坦最高议会通过《哈萨克斯坦国家独立法案》，正式宣布独立，成为主权独立的国家。

1995年10月18日，根据首任总统纳扎尔巴耶夫签署的法令，共和国日被定为国庆节日（Ұлттық мереке）。2001年12月13日，共和国日被定为公共节日（Мемлекеттік мереке）。

2009年4月22日，纳扎尔巴耶夫签署法令，取消共和国日的法定节日地位。

2022年6月16日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在首届国家库鲁尔泰上提议，恢复10月25日共和国日的法定节日地位。

根据参议院当年9月22日 通过 的《关于电影摄影、文化、节日问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修改和补充》法案， 恢复10月25日共和国日国庆日地位，而 12月16日独立日定为国家法定节假日，不再是国庆日。

2022年9月29日，托卡耶夫总统批准确立10月25日为国庆日的修正案。

【编译：小穆】