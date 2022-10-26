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    09:27, 26 10月 2022 | GMT +6

    恩迪丽卡·曼德拉：哈萨克斯坦在妇女权益保护上取得重大进展

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    哈通社/阿斯塔纳/10月26日--阿特劳国立沃铁巴耶夫石油天然气大学日前启动了《能源领域女性领导力》教育计划。 纳尔逊·曼德拉的孙女恩迪丽卡·曼德拉出席了相关活动。

    据阿特劳州副州长扎斯乌兰·比森姆比耶夫介绍，目前，女性在各个领域占比大幅提高。女性在各马斯利哈特（地方议会）的比例为 27-30%，在公共服务领域的比例为80%，在准国家部门比例为22%，在教育领域比例为92%，在医学领域比例超过60%。

    我国能源部门女性占比也不低。例如，妇女在阿特劳炼油厂和北里海作业公司中的占比为30%，在田吉兹雪弗龙石油公司中的比例达 35%。

    G-Global国际项目负责人恩迪丽卡·曼德拉出席相关活动，就女性领导能力发展发表了自己的看法。她是诺贝尔奖获得者、南非前总统纳尔逊·曼德拉的孙女。

    -哈萨克斯坦在妇女权益保护方面取得了重大进展。我们注意到，在能源部门担任领导职位的女性越来越多了。事实证明，参与各种项目实施的妇女越多，其效果就越好。在许多国家，性别不平等问题是在妇女健康和发展权利框架内讨论的。讨论过后，妇女将获得创业资助和优惠贷款。在世界上许多国家，妇女正在积极参与国家建设。我们需要创造更多机会，使女性能够更多参与能源领域项目。-恩迪丽卡·曼德拉说。

    【编译：阿遥】


    标签:
    能源 社会 教育 阿特劳 黄金储备
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