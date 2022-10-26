政府总理：原塞梅核试验场领地或将成立具有特殊法律地位的特别区

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--周二，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在回答哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员质询时表示，政府计划在原塞梅核试验场领地成立具有特殊法律地位的特别区。

政府首脑在回答参议院议员有关于修订《原塞梅核试验场境内安全保障和基础设施发展行动实施计划》的质询时表示，对该计划第6款进行的修订，目的在于根据原试验基地境内和邻近地区综合环境评估研究结果基础上更新原塞梅核试验场边界，同时考虑到了将原塞梅核试验场部分土地转让给当地经济管理部门至2030 年。

他指出，原塞梅核试验场境内持续多年的综合生态评估研究已于2021年全部结束。在原核试验基地境内进行的综合生态研究使人们能够了解这样一个事实，即放射性污染具有地方性，并没有大范围扩散至整个塞梅核试验场领地。

他同时指出，研究发现了在原塞梅核试验场外围环境物体中的放射性核素水平有所增加。研究结果还确定了放射性核素目前和未来扩散的可能途径和机制。他表示，原塞梅核试验场现行边界与实际的放射性污染区域并不对应。

据政府总理表示，能源部已准备了《哈萨克斯坦共和国塞梅核安全区域法》草案。

他介绍说，根据法案，计划在原塞梅核试验场领地上成立一个具有特殊法律地位的特别区，其中包括核污染超标区域。该法案已提交哈萨克斯坦议会马吉利斯（议会下院）审议。

【编译：阿遥】