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    21:19, 26 10月 2022 | GMT +6

    相机陷阱再次在卡屯-卡拉盖国家公园拍到雪豹

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    哈通社/乌斯卡曼/10月26日 —— 位于东哈州的卡屯-卡拉盖国家自然公园再次发现雪豹的身影。

    卡屯-卡拉盖国家公园26日在官方社交媒体主页上公布了相机陷阱拍摄的雪豹照片。

    据了解，2021年4月，卡屯-卡拉盖国家公园首次发现雪豹的身影。在这里，雪豹最近一次于今年3月份现身。

    据悉，卡屯-卡拉盖国家自然公园于2001年成立，面积为6435平方公里，是哈萨克斯坦境内最大的特别保护区。

    值得一提的是， 雪豹是生活在哈萨克斯坦境内的稀有大型掠食者之一，1978 年被列入哈萨克斯坦红皮书。 同时，雪豹是哈萨克斯坦共和国的象征之一，代表着哈萨克人民无价的自然和文化遗产。

    在哈萨克斯坦境内，雪豹主要栖息在9 个受特别保护的自然区域，分别是：伊犁阿拉套山国家公园，准噶尔阿拉套山国家公园，阔乐赛湖国家公园，卡屯-卡拉盖国家公园，赛拉姆-乌加姆国家公园，恰伦国家公园，阿勒腾耶米勒国家公园和阿拉木图自然保护区和阿克苏-贾巴格勒自然保护区。

    由于国家公园和自然保护区建设稳步推进，可以观察到雪豹种群数量正在恢复和增长中。 根据最新检测数据，目前 哈萨克斯坦境内约有140-180只雪豹

    【编译：小穆】


    标签:
    社会 哈萨克斯坦 环保 黄金储备
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