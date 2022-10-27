塞尔维亚新一届政府宣誓就职

哈通社/阿斯塔纳/10月27日—据新华社报道，塞尔维亚新一届政府26日在首都贝尔格莱德宣誓就职，布尔纳比奇再次出任总理。

当天早些时候，塞尔维亚国民议会召开会议，在25名议员缺席的情况下，以157票赞成、68票反对的表决结果通过新一届政府组成人员名单。新政府设28名部长，其中包括3名不管部长。与上届政府相比，新政府增设公共投资部，科学、创新与技术发展部，旅游与青年部以及电信与信息部。

布尔纳比奇25日出席议会特别会议时阐述新政府施政纲领，其中包括发展新能源、改善教育体系、加大对科学和创新投入等。在外交方面，布尔纳比奇表示，新政府将在尊重国家领土完整和遵守国际法的前提下继续推进加入欧盟进程，通过«开放巴尔干»倡议加强地区合作，保持与其他国家的友谊和伙伴关系。

2017年，塞尔维亚总统武契奇首次提名布尔纳比奇为总理，布尔纳比奇随后宣誓就职，成为塞尔维亚历史上首位女总理。2020年塞尔维亚举行议会选举后，武契奇再次提名布尔纳比奇为总理，布尔纳比奇随后连任总理。塞尔维亚今年4月提前举行议会选举，武契奇于8月第三次提名布尔纳比奇为总理。



