央行行长：全球通胀依然处于高位

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫日前表示，世界范围小麦价格上涨有因可循。

他指出，全球食品价格正在下跌。今年9月，联合国粮农组织指数下跌 1.1%，这得益于植物油价格的下降。但粮食价格出现持续上涨。导致小麦价格上涨主要原因在于，乌克兰黑海港口粮食输出能力受限以及阿根廷和美国出现的恶劣天气。

他指出，全球通胀依然处于高位。不仅是发展中经济体，而且一些发达经济体也同样面临物价两位数的增长率。在这种情况下，发行储备货币的主要央行继续收紧货币政策。这意味着坚戈汇率压力风险在加大。需要通过上调基准利率来确保坚戈资产的吸引力。

他同时指出可能诱发石油价格下跌的因素在增加。

-在世界石油市场上，影响油价的因素是多方面的。油价下跌受制于需求预测恶化和美国原油库存增加的影响。目前，俄罗斯和一些中东国家原油供应出现的问题，以及欧佩克+国家石油生产配额的下降，支撑着油价高位运转。根据美国能源信息署的预测，今年第四季度布伦特原油均价为92美元/桶，2023 年可能回升至95美元/桶。-哈利姆詹·皮尔玛托夫。

【编译：阿遥】