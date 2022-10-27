为期四天的吉尔吉斯文化周正在首都举行

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 – 吉尔吉斯共和国文化周活动26日正式在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳拉开帷幕。持续四天（26~29日）的文化周期间，将举行一系列展览会、晚会、圆桌论坛、电影展映等活动。

文化周以吉尔吉斯电影日为开端。26日，兄弟国家的电影作品展览活动在首都《KERVEN》商贸中心影院内启幕。当天放映的作品均为吉尔吉斯近几年来推出的佳作。

吉尔吉斯共和国文化、传媒、体育和青年政策部部长阿勒腾别克·马克苏托夫出席了电影放映展开幕仪式。

26日，两国学术界人士还在国立社科院图书馆举行了主题为《突厥世界的双子：阿乌埃佐夫与艾特玛托夫》的研讨会。活动旨在加深两国人文领域的合作交流。两国学术界人士，就两位伟大的作家所创作的作品，在两国人民当中广泛流传对双方文化交流带来的巨大影响进行了讨论。

10月27日，将在哈萨克斯坦共和国国立博物馆举行主题为《开端》的大型展览，展示来自吉尔吉斯能工巧匠们的各类手工艺品。

27~28日两天，首都还将举办多场有吉尔吉斯知名歌舞剧团带来的大型晚会。

10月29日，将举行文化周盛大的闭幕仪式。

值得一提的是，26日，哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫与吉尔吉斯文化、传媒、体育和青年政策部部长阿勒腾别克·马克苏托夫举行了会晤。双方就两国在人文领域的交流合作，其中包括在阿斯塔纳市竖立玛纳斯纪念碑、欧亚电影节以及国际游牧民族运动会等问题，进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】