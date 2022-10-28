外交部第一副部长：打击犯罪和禁毒是哈萨克斯坦与联合国合作优先方向

哈通社/阿拉木图/10月28日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫周四在阿拉木图与联合国毒品和犯罪问题办公室中亚地区办事处及打击非法贩运麻醉药品、精神药物及其前体中亚区域信息协调中心负责人举行了会谈。

在与联合国毒品和犯罪问题办公室中亚地区代表阿西塔•米塔尔举行的会谈中，奥玛洛夫谈到了打击阿富汗毒品威胁、加强边境、防止监狱激进化、以及追讨犯罪分子非法所得方面的合作重点。双方表示，毒品和犯罪问题办公室中亚技术援助方案应根据地区各国在安全和经济社会发展领域的优先方向注重取得实际效果。

奥玛洛夫还与打击非法贩运麻醉药品、精神药物及其前体中亚区域信息和协调中心主任阿塔格尔迪·雅兹列夫举行会谈。双方讨论了该地区毒品贩运的当前趋势以及基于该中心在过去15年中进行的禁毒行动和分析研究结果的更近措施。双方就进一步加强相关合作达成广泛共识。

此外，奥玛洛还出席了联合国毒品和犯罪问题办公室2022-2025年中亚方案指导委员会会议并发表讲话。他表示，加强中亚地区安全与稳定，是哈萨克斯坦和其他中亚国家外交政策优先发向。我们欢迎联合国毒品和犯罪问题办公室在本地区发挥积极和建设性的作用，并完全支持其中亚方案的实施。

【编译：阿遥】