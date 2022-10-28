美国航天器探测到迄今火星遭遇的最强陨石撞击

哈通社/阿斯塔纳/10月28日--据新华社报道，美国两架航天器捕捉到有记录以来火星遭到的最强陨石撞击。这次撞击在火星留下直径近150米的陨石坑，暴露出火星地表以下大块水冰。

据美联社报道，撞击发生在去年12月24日，在火星引发强度逾4级地震，留下直径近150米、深21米的陨石坑。

尽管距陨石撞击点3500多公里，美国国家航空航天局«洞察»号火星探测器上的地震仪仍然探测到此次撞击引发的地震。

«洞察»号2018年登陆火星以来，已经记录逾1300次火星地震，不过震级均未超过此次陨石撞击引发的地震。

报告作者之一、科技企业马林空间科学系统研究人员莉莉娅·波西奥洛瓦说，撞击火星的陨石直径在5米至12米之间。

美国航空航天局火星勘测轨道飞行器则捕捉到撞击留下的陨石坑图像。图像显示，陨石坑附近露出地表下的大块冰，因撞击飞溅的碎块最远落在陨石坑40公里外。

«洞察»号工作团队研究人员、布朗大学行星科学家英格丽德·多巴尔说，先前已知火星两极有冰，而这次撞击点是火星温度最高之处，暴露出的冰块是已发现距离火星赤道最近的水冰。

由于地球大气层较厚，大部分陨石坠落地表之前因与大气摩擦而分解、焚化。但火星大气层稀薄，坠落火星表面的陨石不会显著变小。



