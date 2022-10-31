第三届丹尼斯·谭纪念赛在阿拉木图落幕

哈通社/阿拉木图/10月31日 – 2022年国际滑联挑战者（ISU Challenger）系列赛第七站，同时也是第三届旨在纪念花样滑冰选手丹尼斯·谭的国际杯赛，10月30日在阿拉木图落下帷幕。

来自哈萨克斯坦、日本、韩国、意大利、法国、德国、以色列、保加利亚、匈牙利、阿塞拜疆、摩尔多瓦、亚美尼亚、格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的运动员参加了今年的比赛。

两位哈萨克斯坦花滑运动员在这一赛事中取得了优异成绩。

在男子个人赛中，迪亚斯·吉伦巴耶夫以192.67分（包括短节目和自由节目），获得第二名。

在男子赛事中，还有三名哈国选手分别位列第四、第六和第八名。

而在女子个人赛中，哈国选手安娜·列夫科维茨获得第二名。

其他三位哈国选手分别位居第七、第九和第十位。

在双人项目中，哈萨克斯坦运动员高哈尔·瑙里佐娃和博桑古尔·达捷夫的组合获得了第七名。

旨在纪念索契冬奥会铜牌得主丹尼斯·谭的花样滑冰大赛于 2019 年首次在阿拉木图举行。

2021年，这项享有盛誉的锦标赛由阿斯塔纳市主办，来自18个国家的运动员参加了赛事。

丹尼斯纪念挑战赛由丹尼斯·谭公共基金在体育发展局和阿拉木图市政府的支持下组织举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】