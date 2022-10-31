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阿塔穆库洛夫出任哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使
哈通社/阿斯塔纳/10月31日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日签署命令，任命贝布特•阿塔穆库洛夫为哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使。
根据总统令，阿塔穆库洛夫不再担任工业和基础设施发展部部长。
贝布特•阿塔穆库洛夫于1964年5月19日出生于阿拉木图州； 1986年毕业于列宁哈萨克理工学院冶金工程系，2000年完成圣彼得堡国立经济金融大学硕士学业；
1985年，在诺里尔斯克采矿和冶金综合体担任钢铁熔炼工；
1986年起，历任奇姆肯特铅冶炼厂熔炼工、技工、工程师等职务；
1991年至2006年间，在多家私营企业任职；
2006年，任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使顾问；
2007年，任哈萨克斯坦驻伊朗大使顾问；
2008年，任哈萨克斯坦驻德国法兰克福领事馆领事；
2010年起，历任哈萨克斯坦驻马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国特命全权大使；
2012年，任哈萨克斯坦工业和新技术部行政秘书；
2014年起，任哈萨克斯坦投资和发展部行政秘书；
2015年，任南哈萨克斯坦州州长；
2016年，任哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长；
2018年，任哈萨克斯坦外交部部长；
2019年起，任哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长。
【编译：小穆】