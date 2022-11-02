黎巴嫩再次暴发霍乱疫情 世卫组织进行快速增援

哈通社/阿斯塔纳/11月2日--据中新社报道，自10月6日报告首例霍乱确诊病例以来，黎巴嫩共报告确诊病例390例，疑似病例1400余例，死亡病例17例。世卫组织警告称，黎巴嫩霍乱疫情迅速蔓延。

本次霍乱疫情是黎巴嫩自1993年以来首次暴发霍乱，距离邻国叙利亚宣布霍乱暴发仅6周。

世卫组织表示，疫情初始阶段仅限于黎巴嫩北部，迅速蔓延后现8个省都已有确诊病例，疫情已«迅速蔓延»至整个国家。

另据世界卫生组织消息，世卫组织驻黎巴嫩代表阿卜迪纳赛尔·阿布巴卡尔认为，霍乱虽然致命，但可以通过疫苗、健康用水和卫生设施来预防。对于更严重的病例，及时口服补液或使用抗生素也可以治疗。在他看来，«黎巴嫩如今局势很脆弱，它已经疲于应对其他危机，加之面临长期政治经济恶化。»

世卫组织说，黎巴嫩的长期经济状况以及全国范围内清洁水资源和卫生设施有限，使人民身体脆弱。医护人员流动、供应链中断、能源紧缺等削弱了医疗卫生机构的应对能力。

世卫组织还进行了快速增援，向最受影响的地区的医院部署了护士和医生。世卫组织表示，应对霍乱的额外物资的采购和预先部署工作也即将完成。

此外，世卫组织正在确保临床管理、感染防控、霍乱检测规程等工作都落实到位，以应对日益增加的病例。