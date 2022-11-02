哈外长对北马其顿进行首次正式访问

哈通社/阿斯塔纳/11月2日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对北马斯顿进行了首次正式访问。

访问框架下，哈萨克斯坦外长与北马斯顿总统斯特沃·彭达罗夫斯基、议会议长塔拉特·贾菲里，以及北马其顿外交部长布哈尔·奥斯马尼举行了一系列双边会谈。会谈期间，与会人员就双边合作的前景，以及2023年北马斯顿担任欧洲安全与合作组织轮值主席国框架下的合作前景进行了讨论。

具体来说，在与北马其顿总统举行的会谈期间，双方讨论了当前国际议程上的问题，哈外长详细介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫实施的大规模政治现代化计划。

与议长塔拉特·贾菲里进行的会谈中，穆赫塔尔·特列吾别尔德介绍了哈萨克斯坦加强议会制和多党制的进程。 与此同时，双方详细讨论了扩大和加强议会间合作问题。

在与北马斯顿外长布哈尔·奥斯马尼举行的小范围和扩大会谈中，双方谈到了哈萨克斯坦与北马其顿之间逐步加强的合作动态。两国外长还讨论了高级别和最高级别访问日程安排。在这方面，与会人员指出了启动双边政府间经贸合作委员会的重要性，其首次会议将在2022 年 11 月 3 日在斯科普里举行。

另外，双方还讨论了进一步发展农业、旅游、医疗卫生、教育、交通和物流等领域经贸合作的联合行动计划。 今年前八个月，哈萨克斯坦与北马斯顿的双边贸易额增长了近8倍。双方就扩大双边商业、文化和教育，以及法律框架问题达成共识。

此外，与会人员就两国在联合国和欧安组织等多边结构框架下的合作问题交换了意见。

最后，哈萨克斯坦和北马其顿外交部长通过了一份包含双方协议主要结论的联合声明。同时，宣布了将于2023年在北马其顿开设哈萨克斯坦大使馆的决定，这将为加强两国传统友好关系注入新动力。

【编译：阿依波塔】