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    11:58, 02 11月 2022 | GMT +6

    美国调查：女性比男性更容易患有长期冠病

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    哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 美国一项调查发现，女性比男性更容易患有长期冠病。

    根据美国普查局（U.S. Census Bureau）和全国卫生统计中心（National Center for Health Statistics）本月发布的数据，超过17%的女性在疫情期间出现长期冠病的症状，男性则只有11%。

    长期冠病是指在感染冠病后的三个月或更长一段时间仍有症状，有的症状轻微，有的使人衰弱，有的甚至会对多个器官造成影响。

    美国医学会杂志（JAMA）的一项研究指出，一些常见的症状包括记忆力差、疲劳、呼吸短促和丧失嗅觉等问题。

    这项研究也发现，近18%的女性患者出现长期冠病超过两个月，男性则有10%。

    调查也提到，2.4%的女性患者表示她们的症状严重限制她们的日常活动，男性则只有1.3%。

    科学家指出，长期冠病可能是不同的疾病所造成的。

    国立卫生研究院（National Institutes of Health）目前正在招募一项名为Recover的大规模研究，以精确定义不同类型的长期冠病，以及识别风险因素，并开发测试和治疗方法。

    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒
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