出口民调：利库德集团在以色列议会选举中领先

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 —— 据新华社消息，以色列媒体1日晚公布的出口民调结果显示，前总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团在当天举行的以色列第25届议会选举中领先。

以色列第12频道电视台当晚公布的出口民调结果显示，利库德集团获得议会120个席位中的30席，暂时领先。现任总理拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党以24席位居第二。

另据以色列第13频道电视台公布的出口民调结果，利库德集团获得议会31个席位，“拥有未来”党获得24席。

从阵营来看，由利库德集团及三个宗教政党组成的内塔尼亚胡阵营在两家电视台的民调数据中分别获得61席和62席，这意味着内塔尼亚胡有望被授权组阁并重新担任总理。

据悉，以色列议会实行一院制，共有120个席位。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

本次以色列议会选举于当地时间1日7时至22时举行，共有40个政党和党派联盟参与角逐。官方初步计票结果将于2日公布，最终结果预计将在一周内公布。

2019年4月至2021年3月，以色列举行了四次议会选举。2021年6月，议会最终通过“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，终结了内塔尼亚胡连续12年的执政历史。根据组阁方案，总理由统一右翼联盟领导人贝内特担任，拉皮德任候任总理、外长，两人在约两年后轮换总理职位。2022年4月和5月，两名议员相继退出执政联盟，执政联盟失去议会多数席位。6月，议会全会通过解散议会的法案，贝内特提前卸任，拉皮德从7月1日起担任看守总理直至新一届政府成立。