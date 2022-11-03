赫瑞瓦特大学哈萨克斯坦分校将在阿克托别州开设

哈通社/阿克托别/11月3日--赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)哈萨克斯坦分校将在阿克托别州开设。

阿克托别州州长耶拉勒·托赫詹诺夫与世界著名大学之一——赫瑞瓦特大学的代表举行了会谈。 会谈期间，双方讨论了阿克托别州朱巴诺夫国立大学与赫瑞瓦特大学之间的合作问题。

此次会谈在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的，有关改革高等教育体系以满足经济需求，并在哈萨克斯坦开设著名外国技术高等教育机构分支机构任务框架下举行。

值得一提的是，根据的世界QS排名，赫瑞瓦特大学的数学、化学工程、建筑、电气工程和石油和天然气等学科均位列世界前200。

高等教育机构之间的合作旨在联合培养技术和 IT 专家。

根据协议，赫瑞瓦特大学计划在阿克托别州朱巴诺夫国立大学教育系统中，开设三个本科学位专业（石油和天然气专业、电力工程和计算机工程）和一个硕士学位专业（工业管理）。

考入以上专业的学生毕业时将获得赫瑞瓦特大学和阿克托别州朱巴诺夫国立大学两个大学的毕业证。

双方还就在开设赫瑞瓦特大学分校基础上，打造地区IT枢纽等问题达成合作协议。

【编译：阿依波塔】