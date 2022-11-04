哈萨克斯坦与北马其顿将进一步加强经济合作

哈通社/阿斯塔纳/11月4日--哈萨克斯坦—北马其顿政府间经贸合作委员会首次会议周五在斯科普里举行。哈萨克斯坦国家经济部部长，哈萨克斯坦—北马其顿政府间经贸合作委员会联合主席阿勒别克·库安特洛夫出席了会议并致辞。

阿勒别克·库安特洛夫表示，北马其顿是哈萨克斯坦可靠的、长期的经济合作伙伴。相信政府间经贸合作委员会首次会议将开启双边关系新篇章。两国之间已经建立了坚实的法律监管框架，并已签订经贸合作、促进和保护双向投资、避免双重征税等协议。

阿勒别克·库安特洛夫指出，哈萨克斯坦愿意与北马其顿加强建设性对话，扩大务实合作。要继续推进相关工作，以扩大贸易额和产品供应清单。当务之急是加强投资和合资企业方面的合作。

他表示，哈萨克斯坦希望借鉴北马其顿促进交通基础设施和旅游业发展经验。

阿勒别克·库安特洛夫重点介绍阿斯塔纳国际金融中心工作。他表示，阿斯塔纳国际金融中心以英国法律为基础运营。截至目前，注册企业总数达1624，其中664家为外国企业。

作为会议结果，哈萨克斯坦国家经济部与北马其顿经济部签署了经济合作谅解备忘录。

【编译：阿遥】