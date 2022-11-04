哈萨克斯坦图书馆用户数量持续增加

哈通社/阿斯塔纳/11月4日--据inbusiness.kz网站援引ranking.kz统计分析网站数据报道，2021年，哈萨克斯坦图书馆访问量超过600万，其中34.6%为图书馆数字资源用户。

报道称，数据显示国民对图书馆的热情正在恢复。

过去26年里，哈萨克斯坦图书馆数量减少了一半，即从7352家减少至3929家。尽管如此，人们访问图书馆的频率与1995年的数据基本相等，甚至增加了3.45%。

1999年对于哈萨克斯坦图书馆来说是糟糕的一年。那一年，图书馆访问人次只有260万。但从次年开始，图书馆又回到了人们的视野，甚至开始走红，满座率持续至今。2021年，图书馆访问人数达到了创纪录的600万。其中34.6%，即210万人为图书馆数字资源用户。

报道称，国家统计局数据显示，只有56.7%的国内图书馆提供数字资源在线服务。

哈萨克斯坦图书馆计算机普及率也参差不齐。全国各地图书馆计算机总数不足1.15万台，其中只有三分之一供来访者使用。

报道称，根据数据可以认定，1995年至2021年期间，在哈萨克斯坦的所有文化机构中，图书馆数量一直保持领先地位。

【编译：阿遥】