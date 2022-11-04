印度首都遭遇严重空气污染 民众呼吁关闭学校

哈通社/阿斯塔纳/11月4日-- 据中新网报道，印度中央污染控制委员会的数据显示，印度首都新德里11月3日空气质量指数超过400，属于空气污染«严重»级别。《印度时报》报道称，秸秆焚烧、农场火灾是重要原因。受空气污染影响，民众呼吁关闭学校。

根据印度空气污染判断标准，空气质量指数介于400至500之间为«严重»级别。印度首都新德里及周边市镇3日空气质量指数近乎突破500大关。

据《今日印度》报道，当天多人因喉咙疼痛、呼吸困难、哮喘、眼睛出现灼热感等问题就医，部分人甚至被送往重症监护室(ICU)治疗。有印度健康专家警告称正面临«医疗紧急情况»。

印度地球科学部下的空气质量和天气监测项目SAFAR早前表示，新德里3日细颗粒物(PM2.5)主要排放源中，32%为秸秆燃烧。

印度农业研究所的数据显示，旁遮普邦3日报告了3634起村火，为今年迄今为止最高单日数据。由于风力有限，火灾引发的污染只占新德里当日PM2.5排放源的12%。

新德里科学与环境中心一项研究称，当地10月底的主要污染来源为车辆排放，占PM2.5排放源的51%，13%来自本地居民，11%来自工业排放。

根据《印度时报》报道，由于首都空气污染严重，新德里当局停止了所有建筑施工。通常11月1日至15日为每年新德里空气污染最严重的时间，当地民众尤其是家长呼吁学校关闭。



