哈萨克斯坦国内加工业产量稳步增长

哈通社/阿斯塔纳/11月7日—据inbusiness.kz网站报道，来自工业和基础设施发展部的数据显示，我国木材加工业产量逐年在增加。

报道称，去年，木材加工业产量达297 亿坚戈，较2020年增加了12.9%。而在今年的前9个月，生产规模达到了222亿坚戈，按名义价值计算，较去年同期相比高出 4.1%。

今年1—9月，国内市场木材加工产品消费额达3.72亿美元，同比下降4.3%。此外，截至2022年9月底，国内市场国产木材产品份额仅有10%。也就是说，进口产品占消费总量的比重达到了90%。

2021年木材加工业固定资本投资额为7.463亿坚戈。今年1—9月，固定资产投资额同比增长了3倍。

2021年，木材加工产品出口额达4.04万吨，货值为760万美元。今年1—8月，较2021年同期相比，木材加工产品出口货值增长90%，达1280万美元，而实物指标反而减少了2.7倍，降至1.69万吨。

报道称，目前，国内木材加工业企业总数达368家。其中绝大多数为小型企业（366家）。木材加工业在整个制造业的份额仅为区区0.1%。

国内木材加工业生产结构以木材原料初加工为主。木材市场自有原料供应量不足15%，国内可供使用的木材库存特别有限。所需木材原料大部分进口自俄罗斯，包括未加工和初加工的针叶木材或锯割木材。

据业内人士介绍，哈萨克斯坦是森林面积较少的的国家之一。目前，国内森林保护区总面积为3040万公顷，其中森林覆盖面积约为1330万公顷。国土森林覆盖率仅为 4.9%。

【编译：阿遥】