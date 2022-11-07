气象组织：有记录以来最暖的八年见证了气候变化影响的剧增

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 —— 据联合国新闻处消息，温室气体浓度不断上升，热量不断累积，在其推动下，过去八年已步入成为有记录以来最暖八年的轨道。根据世界气象组织6日发布的《2022年全球气候状况》临时报告，今年的极端热浪、干旱和破坏性洪水已经影响了数以百万计的人，并造成数十亿的损失。

报告显示，气候变化的预兆和影响正愈发令人关注。自1993年以来，海平面的升速已翻了一番。自2020年1月以来，已上升了近10毫米，今年达到了新高。自近30年前开始卫星测量以来，仅在过去两年半的时间内，海平面的上升就占到了整体上升的10%。

2022年，欧洲阿尔卑斯山的冰川损失异常严重，初步迹象表明，冰川融化的程度打破了记录。格陵兰冰盖连续第26年质量损失，那里9月份首次出现了降雨，而非降雪。

据当前的估计，2022年的全球平均温度比1850-1900年工业化前平均温度高出约1.15°C。罕见的“三峰”降温型拉尼娜现象意味着2022年可能“仅”是第五或第六最暖年份。然而，这并不能扭转长期趋势；出现另一个有记录以来最暖年份只是时间问题。事实上，变暖仍在继续。

海洋热量在2021年达到了创纪录水平，过去的20年升温速度尤其高。

变暖幅度越大，影响越严重

气象组织秘书长塔拉斯表示，“变暖幅度越大，影响就越严重。当前大气二氧化碳含量之高，已使《巴黎协定》中较低的1.5℃目标几近遥不可及”。

-对许多冰川来说，为时已晚，其融化将持续数百年甚至数千年，对水安全会产生重大影响。在过去的30年里，海平面的升速已翻了一番。虽然我们仍以毫米每年来衡量，但每世纪将总量相加能达到半米到一米，这对数以百万计的沿海居民和地势低洼国家来说是一个长期而重大的威胁。-他补充道。

-那些对造成气候变化责任最小的人们反而往往受到最严重的影响，正如我们所目睹的巴基斯坦的严重洪水和非洲之角的致命长期干旱。但是，即使是在准备充分的社会，今年也受到了极端天气的蹂躏，欧洲大部分地区和中国南部发生的持续热浪和干旱就是例证，-塔拉斯教授说。

全民预警

他强调，“预警能够拯救生命。日益增多的极端天气事件使得确保地球上人人都能获得预警比以往任何时候都更为重要。”

联合国秘书长古特雷斯将在于埃及沙姆沙伊赫举行的第27届气候变化大会上公布一项关于未来五年内实现全民预警的行动计划。目前，世界上一半的国家缺乏这种预警系统。秘书长已要求气象组织牵头这一倡议。