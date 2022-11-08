联合国计划在未来五年内，向地球上每个人提供预警

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 — 据联合国新闻处消息，秘书长古特雷斯当地时间7日在第27届联合国气候变化大会期间公布《全民预警行动计划》，预计在未来五年内，向地球上每个人提供预警，以抵御日益极端和危险的天气。

古特雷斯在各国政府和联合国组织领导人、融资机构、大型科技公司和私营部门云集的会议上宣布了这项雄心勃勃的计划。该计划要求在2023年至2027年期间初步投入31亿美元的新专项投资，将涵盖灾害风险知识、观测与预报、备灾与应对、以及预警传播等。

需求迫在眉睫

联合国报告显示，有记录的灾害数量已增加了五倍，部分原因是由人类引起的气候变化和更极端的天气。这一趋势预计将持续下去。

然而，全球尚有一半国家没有预警系统，拥有监管框架、能将预警与应急计划联动的国家则更少。处于气候变化第一线的发展中国家，即最不发达国家和小岛屿发展中国家的覆盖率最差。

古特雷斯表示，温室气体排放不断上升，正在加剧全球各地的极端天气事件。灾难不断增加，造成了生命损失及数千亿美元的损失和损害。因气候灾害而流离失所的人数比因战争造成的人数多三倍。一半人类已处于危险地带。

-我们必须对适应和复原力进行同等投资，包括投资于使我们能预测风暴、热浪、水灾和旱灾的信息。为此，我已要求在五年内让地球上的每个人都得到预警系统的保护，并优先支持最脆弱的人群。-他说。

预警行之有效

预警系统往往被认为是适应气候变化方面比较容易实现的目标，因为它们是保护人员和资产免受风暴、洪水、热浪和海啸等危害影响的一种成本相对较低、但行之有效的方式。

世界卫生组织秘书长塔拉斯说：

-预警可以拯救生命，并带来巨大的经济效益。只要在灾害性事件即将发生的24小时内发出警报，就可将随后的损失减少30%。

全球适应委员会指出，只要在发展中国家的此类系统上投资8亿美元，每年就能避免30至160亿美元的损失。

实现全民预警的基本要素包括：更深入地理解所有时间尺度的风险；更强大的国家气象水文服务部门、灾害风险管理机构和应急防备措施；可获得的财政和技术支持以及有预见性的人道主义部门等。以社区参与为优先的以人为本方法是其根本。

《全民预警行动计划》给出了如何整合这些要素、以实现这一目标的方式。它概述了实现该目标所需的初步行动，并设定了实施途径。

埃及外交部长兼第27届联合国气候变化大会主席萨梅赫·哈桑·舒克里说：

-科学清楚地表明了我们必须紧急采取行动，帮助需要支持的人们适应气候变化的不利影响。这项《行动计划》的启动是对适应和复原力的重要贡献，特别是在非洲，因为那里有60%的人尚未被预警系统覆盖。

四大支柱

预计未来五年内新的专项投资为31亿美元，将用于推进四个关键的多灾种预警系统支柱：

灾害风险知识（3.74亿美元）— 系统收集数据并对危害和脆弱性进行风险评估；

观测与预报（11.8亿美元）— 发展危害监测和预警服务；

备灾与应对（10亿美元）— 建设国家和社区的应对能力；

分发与沟通（5.5亿美元）— 传播风险信息，使得所有需要风险信息的人们都得获得、理解和使用这些信息。

该计划重点考虑了提高探测危害的能力、缩小观测差距、推进全球预报数据处理系统和数据交换所需的首要技术行动，旨在优化国际合作行动。

该计划指出了如何扩大关键的基础融资机制以支持这一目标的实现，包括由“气候风险和预警系统倡议”和“绿色气候基金”共同开发的新框架，以及“系统观测融资机制”的运行。

为确保该计划取得进展并继续与各执行机构保持战略一致，联合国秘书长正在创建“全民预警治理理事会”，该理事会将每年在气候变化大会召开之前向联合国秘书长报告进展。

此外，还将每年组织一次“多利益相关方论坛”，以加强与更广泛的伙伴群体的协商并促进合作。