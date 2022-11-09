哈萨克斯坦旅游潜力推介会亮相伦敦国际旅游展览会

哈通社/阿斯塔纳/11月9日—哈萨克斯坦代表团出席2022年伦敦国际旅游展览会，向来自世界各地旅游目的地国家、旅游机构和组织的资深旅游界和媒体界专业人士介绍推介哈萨克斯坦旅游发展潜力。

大流行过后，停滞不前的旅游业开始复苏。各国放宽旅行限制，全球旅行需求随之大幅回升。

为期4天的伦敦国际旅游展览会吸引了来自180多个多家5000多家参展商和15万名观众。

哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）董事会主席塔勒哈特·阿曼巴耶夫表示，通过展览、路演等活动，可吸引大量国外游客前往哈萨克斯坦。参加大型国际展览，有助于哈萨克斯坦国际形象的塑造和提升。此外，旅游业还将促进贸易和投资的发展。

旅游业是哈萨克斯坦最具发展潜力的产业之一，由足够的机会和能力在世界市场占有一席之地。

-首先，从发展旅游业的角度来看，哈萨克斯坦有不少美景可以向全球展示。其次，旅游业完全可以成为我国经济不可或缺的组成部分。因此，我认为哈萨克斯坦积极参与此类国际展览尤为重要。-哈萨克斯坦驻英国大使玛赫詹•伊利亚索夫说。

据业内人士介绍，英国游客来哈萨克斯坦观光的兴趣大增。

他们尤其对丝路沿线古城和大草原自然风光充满热情。此外，英国游客免签入境哈国，最长可停留30天。

在大流行之前，例如2019 年约有2.3万名英国人前来哈萨克斯坦旅游观光。

据图兰-亚洲国际旅行社总经理古丽海霞·哈森诺瓦介绍，大流行过后，哈萨克斯坦接待的第一批外国游客就来自英国。哈萨克斯坦旅游从业者为他们提供服务，向他们展示大峡谷、森林公园、丝路古道等精品旅游线路。

【编译：阿遥】