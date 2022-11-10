雪佛兰成为哈萨克斯坦最受欢迎车型

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 -- 根据OLX分析师公布数据，哈萨克斯坦汽车新轮胎的平均价格上涨了25%，二手轮胎的平均价格上涨了10%，轮胎更换价格上涨12%，服务需求上涨50%。

在更换轮胎的季节，二手轮胎的平均价格为4.5万坚戈，而新轮胎的价格为8万坚戈。轮胎价格最昂贵的地区是阿斯塔纳，最便宜的地区在阿克套。大多数情况下，这种汽车配件销量最高的地区是阿拉木图（24%）、阿斯塔纳（23%）和卡拉干达（占全哈搜索查询总数的18%）。轮胎销量较低的地区是克孜勒奥尔达，只有1%的搜索查询。

该研究称，秋冬季节轮胎更换服务的平均费用在2500坚戈至6000坚戈之间，具体金额取决于所处地区。阿拉木图居民在此项服务中支出的费用最高，为6000坚戈，塔拉兹和克孜勒奥尔达的居民对此支出较少，为2500坚戈。总体而言，该项服务的价格在一年内上涨了12%。

10月初，哈萨克斯坦汽车企业协会报告称，哈萨克斯坦人开始更频繁地购买新车，雪佛兰成为最受欢迎的车型。今年仅1-9月全哈就售出了86959辆新车。

【编译：木合塔尔·木拉提】