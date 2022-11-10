特列吾别尔德出席突厥国家组织外长理事会会议

哈通社/撒马尔罕/11月10日 —— 据外交部消息，突厥国家组织外交部长理事会会议10日在撒马尔罕举行，哈萨克斯坦副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席。

哈萨克斯坦外长在讲话中表示，哈方将在突厥合作组织框架内坚定履行其义务，并愿意为进一步发展成员国之际的合作、加强相互经济和文化交流，以及提升组织有效性作做出贡献。

会议就第九届突厥国家组织元首峰会议程，以及通过了峰会签署的最终文件草案。

据悉，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，2009年10月在纳希切万成立了突厥语国家合作委员会（简称突厥议会）。

组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。作为组织成立纲领的《纳希切万条约》的首章明确提出，所有成员国需遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强化地区乃至全球和平。

组织总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

2021年11月12日，在伊斯坦布尔举行的突厥语国家委员会第八届峰会上组织正式更名为“突厥国家组织”。

【编译：小穆】