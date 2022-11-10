联合国报告：建筑物与施工建设碳排放创历史新高

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 —— 据联合国新闻处消息，联合国环境规划署9日在第27届联合国气候变化大会上发布报告指出，尽管全球建筑行业大力增加对能效的投资，并降低其能源强度，但建筑物与施工建设造成的能源消耗和二氧化碳排放仍然超出了新冠疫情暴发之前的水平，创下历史新高。

报告强调，在2021年，建筑物和建设行业占到了全球能源需求的34%以上；在与能源消耗和工艺流程相关的二氧化碳排放当中，其占比则达到37%左右。

碳排放达百亿吨

报告显示，该行业与能源相关的运营排放去年达到100亿吨二氧化碳当量，比2020年的水平高出5%，比2019年新冠疫情暴发之前的峰值还高出2%。

报告还指出，虽然该行业对于能效的投资在2021年获得16% 的同比增长，达到2370亿美元，但仍然未赶上新增建筑面积的扩张步伐。数据表明，2015年至2021年，全球新增的建筑楼宇面积相当于德国、法国、意大利与荷兰的建筑物所覆盖的土地总面积。

此外，建筑物的供暖、制冷、照明和设备对于能源的需求在2021年也分别比2020年和2019年上涨了约4%与3%。

环境署称，这说明建筑物和建设行业的气候表现距离到2050年实现脱碳的目标越来越远。

着眼建筑物与建设行业，提高能源安全

环境署执行主任安诺生（Inger Andersen）强调，建筑物占到欧洲能源需求的40%；而在建筑物消耗的能源当中，有80%来自化石燃料。

-要促进短期和长期的能源安全，就要对这一行业立即采取措施、增加投资、制定政策。-她说。

环境署提出，为了减少总体的碳排放，必须改善建筑物的能源绩效，减少建筑材料的碳足迹；此外，在采取行动的同时增加政策承诺，并继续加大对能源效率的投资。

非洲对建筑材料的需求

从区域角度入手，这份报告对非洲给予了重点关注。据估算，到2050年非洲人口将达到24亿，80%的新增人口将出现在城市。而到2040年，在非洲所需的建筑规划当中，预计有70%还需要持续建设。

环境署由此推断，非洲对原始建筑资源的使用量到2060年将翻一番。该机构在报告中同时指出，钢铁、混凝土和水泥已经成为温室气体排放的主要来源，建筑材料已占到非洲大陆与能源相关的二氧化碳排放量的9%左右。

为此，环境署呼吁，非洲大陆应采用可持续建筑材料和设计技术，并使用该大陆富有的太阳能和风能等可再生能源来实现其建筑物的可持续运营。