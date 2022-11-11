国家铁路公司与新加坡伙伴合作打造亚欧数字贸易走廊

哈通社/阿斯塔纳/11月11日--哈萨克斯坦国家铁路公司与新加坡国际港务集团有限公司(PSA International Pte Ltd )合作，打造亚欧数字交通走廊。

11日，哈国家铁路公司高管与新加坡国际港务集团物流领域战略合作代表进行会谈，双方就建立亚欧数字贸易走廊问题进行深入探讨。这一倡议的实施将有助于解决国家元首下达的一项重要任务，即提高哈萨克斯坦过境潜力，提升其作为物流生态链可信赖的运输枢纽的形象。

会晤框架下，还举行了统一数字平台发布会，该平台由新加坡国际港务集团旗下Crimson Logic公司与哈国家铁路公司研究人员共同开发。新应用程序利用了新加坡在线物流数字管理平台Calista-AE的优势，实现了其与哈国家铁路公司信息系统的整合。

该数字解决方案将用于跨里海国际交通运输线数字管理。统一数字平台将为客户创造优质便捷的服务，增加跨里海国际运输通道在的业内的吸引力。数字化模式将确保与国家行政机关和货运代理商实现透明互动，不仅杜绝过境货物清关环节纸质文件的产生，还大大缩短货物交付时间。

【编译：阿遥】