托卡耶夫：突厥国家组织应该成为一个团结和汇聚突厥世界的权威平台

哈通社/撒马尔罕/11月11日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统11日出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕召开的第九届突厥国家组织首脑峰会。

本届突厥峰会的主题为：«新时期的突厥文明：朝向共同发展和繁荣»。

出席本届首脑峰会的各国领导人包括：哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、土库曼斯坦议会人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和匈牙利总理欧尔班·维克托。

突厥国家组织秘书长巴格达特·阿穆列夫和接任这一职务的库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫也出席了大会。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在峰会上发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中首先感谢了乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫高水平的组织举办此次峰会，并表示他认为本届峰会的召开具有重要的意义。

- 我们的峰会在突厥世界的骄傲——古老的撒马尔罕召开。这座城市作为一座历史名城，在全世界广为人知。所有突厥人民都认可撒马尔罕为丝绸之路的金桥地位。今天，我们将在这座神圣的古城中，目睹乌兹别克斯坦接过组织轮值主席国的任务，我们相信兄弟国家必然将以高度的责任心和荣誉感，不辱使命的完成这项工作。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中表示，突厥国家组织的作用正在日益增强。作为突厥世界的先祖之地，哈萨克斯坦始终重视发展同各个突厥国家之间的全面合作，期待将各领域的合作水平提升到一个新的高度。

总统强调指出，哈萨克斯坦在实现突厥国家相互联系和成立联合组织的历史进程中发挥了重要的作用。

- 纵观历史，各类影响突厥国家合作的国际性组织，包括突厥文化国际组织（TURKSOY）、突厥国家议会大会（TurkPA）以及国际突厥学院等，都是在哈萨克斯坦的直接倡议下组织创建的。这些组织已成为凝结各个兄弟国家之间文化和精神世界的坚固纽带。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统表示，哈萨克斯坦为加强和扩大突厥国家的睦邻友好关系作出了重大贡献。其中一个最突出的例子，就是由哈萨克斯坦主导制定的组织纲领性文件——《突厥世界的愿景-2040》。他强调，为了确保这项文件内容的有效落实，在本次峰会期间，突厥国家组织将正式通过一份战略文件，作为构成该组织20年路线图的《突厥世界的愿景-2040》的前5年实施指南。

- 毫无疑问，这份文件将强化各国之间的有效互动，并成为凝聚各国团结的稳定纽带。我们有充分的理由确信合作的光明未来。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中强调，突厥国家组织需要通过积极参与解决地区和全球议程上的问题，成为一股强大的权威力量。

他表示，鉴于当前的地缘政治和经济矛盾对欧亚大陆的经济和交通物流体系产生的负面影响，突厥国家必须团结一致，共同应对所有挑战和威胁。

- 首先，我们各国的地缘位置正处于连接东南西北的交通要冲，在当前复杂多变的阶段内，大力发展交通物流运输的潜力，最大限度地发挥其能力非常重要。因此，我们有必要优先考虑发展运输和物流业。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，横贯哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其的跨里海多式联运国际运输线是这方面最突出的范例。在过去的15年里，哈萨克斯坦为发展物流运输领域拨款达350亿美元，并计划在2025年前继续向该领域吸引200亿美元的投资。

总统强调，哈萨克斯坦有意推动运输路线的多样化，大力发展物流行业。

托卡耶夫总统表示，发展突厥语国家内部的过境运输同样十分重要。总统呼吁各个突厥国家开展对海关过境口岸的数字化改造，优化货物清关程序，建立数字化的运输系统。

托卡耶夫总统认为，突厥国家之间必须加强在IT领域的积极合作，尤其是在地缘政治条件下各国技术孤立主义愈发严重的当下。

总统表示，近期在阿斯塔纳举行的数字桥（Digital Bridge）国际技术论坛框架下，签署了一系列关于建立IT枢纽的协议，并且在会上展示了各国IT领域青年人才的成果。

总统提议，在阿斯塔纳枢纽国际科技园的基础上创建一个突厥国家组织数字化中心。同时，为了确保这一措施的有效落实，他还建议设立突厥国家风险基金，以吸引对重要初创项目的投资。

- 这种结构将有助于开发贸易、运输、水利、信息安全和其他重要行业所必需的数字解决方案。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，突厥国家之间另一项重要的优先事项，就是发展«绿色经济»。

- 气候变化引发了许多全球性问题，引起了国际社会高度关注，其带来的严重的环境后果也阻碍着我们各国的进步。仅在过去七年，世界各国在绿色经济的开发上花费的金额就超过 2.5 万亿美元。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统提议，为了扩大在这一领域的资本市场，突厥国家组织有必要成立一个«突厥绿色金融委员会»。托卡耶夫指出，阿斯塔纳国际金融中心下属的绿色金融中心可以成为组建该机构的基础。

- 阿斯塔纳国际金融中心如今已在国际大型企业当中享有很高的知名度和权威性，完全有能力胜任新组织的秘书处职责。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话中强调了加强突厥国家间科学和教育领域联系的必要性。他表示，正计划2023年在哈萨克斯坦举办第二届突厥大学生运动会。此次突厥大运会将由突厥大学联盟主办。

- 我们要发展学术的流动性，为各国大学生之间的跨文化交流对话创造条件。此外，还需要形成统一的高等院校教育空间。我建议大家考虑一下在2023年建立突厥国家大学统一网络的问题。这一网络的建成，将有助于各国大学生相互学习突厥语族的语言，并熟悉兄弟民族的历史和文化。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还指出，突厥诸国应该高度重视对突厥人民精神文化源泉的研究项目的投入。

- 国际突厥学院今年在蒙古国开展的考古工作取得了重要的历史发现，即毗伽可汗和阙特勤之父、突厥汗国复兴的开创者颉跌利施可汗陵墓遗址。这是写有«突厥»一词的最古老的碑石。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统提议制定研究突厥人民共有的书面文字遗产的《路线图》。总统指出，突厥国家之间应该相互开放各自藏有的书面文字古籍资料，并基于此建立属于突厥国家组织的《数字图书馆》。

- 这项工作，将使我们最珍贵的文件和书籍宝藏能够更好的传承给后人。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在讲话中表示，通过大众媒体广泛、积极的宣传突厥国家组织的活动，是需要得到重视的又一个紧要的任务。他表示，并非所有人都清楚突厥国家组织的工作内容。此外，国际社会也对突厥合作的理念表现出了高度的关注。

- 因此，我们有必要通过动员各国国内的各类大众传媒和国际新闻通讯社，向整个国际社会展示我们为加强突厥世界一体化所做的工作的规模。- 哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统表示，目前有越来越多的关于突厥文明历史的宝贵证据，在全球不同地区被不断的发现。这些发现是属于突厥各国人民的共同遗产。

- 因此我认为，对现有的历史和语言资源进行系统化的梳理和研究，是一项重要的任务。我们需要组织科学机构之间的积极互动，并更广泛地向国际社会展示他们的研究成果。突厥国家组织的工作，不应被限制在举办外交首脑会议以及签署会议总结文件。我认为，突厥国家组织应该成为一个团结和汇聚突厥世界的权威平台。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦共和国总统在讲话中还再次重申了哈萨克斯坦的在国际事务中秉持的最高原则，即——坚决支持各国领土完整、严格遵守《联合国宪章》。他强调，这是完全符合国家基本利益的必要原则，其优先度始终处于第一位。

国家元首提醒到，2023年将是被视为突厥世界的«教科文组织»——突厥文化国际组织（TURKSOI）成立30周年。托卡耶夫总统呼吁各国共同以高规格的水平庆祝这一周年庆典。他还表示，突厥国家组织第十次峰会将于2023年在哈萨克斯坦举行。

托卡耶夫总统同时表示，他认为当前是实现突厥国家组织和其他架构系统化、稳定化的时候了。

- 目前组织秘书处负担的工作愈发繁重。为此，根据《纳希切万协议》第13条的规定，我建议考虑设立常驻代表的问题。常驻代表将在协调组织内部事务方面发挥重要作用。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，目前已经建立了诸如突厥国家组织秘书处、突厥国家议会大会、突厥文化国际组织、国际突厥学院、突厥文化和遗产基金等一系列涵盖各个领域，加深突厥各国关系的组织和机构。不过，这些机构的工作内容时常会出现重叠。

- 为了有效地发挥这些组织和机构的效力，我们应该增强在突厥国家组织第七届峰会期间成立的协调委员会的工作。若委员会能够有效地开展协调工作，则这些机构将能够更好的实现互补和相互支持。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统在其讲话最后表示，随着突厥国家之间团结的日益稳固，突厥世界在国际舞台上的政治权威性正在显著提升。

托卡耶夫高度评价了土耳其总统埃尔多安在担任突厥国家组织主席期间，为提升组织权威和影响力而做出的重大贡献。

- 我相信，明年即将迎来共和国百年庆典的兄弟的土耳其，将继续为加强我们各国的合作做出贡献。为此，我提议授予雷杰普·塔伊普·埃尔多安先生«突厥世界最高勋章»。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统同时祝贺乌兹别克斯坦接任突厥国家组织轮值主席国职务。

值得一提的是，在本次峰会上，来自吉尔吉斯的库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫接替巴格达特·阿穆列夫成为突厥国家组织新任秘书长。

备注：

哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，2009年10月在纳希切万成立了突厥语国家合作委员会（简称突厥议会）。

组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。作为组织成立纲领的《纳希切万条约》的首章明确提出，所有成员国需遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强化地区乃至全球和平。

组织总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

2021年11月12日，在伊斯坦布尔举行的突厥语国家委员会第八届峰会上组织正式更名为«突厥国家组织»。

【编译：木合塔尔·木拉提】