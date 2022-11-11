哈工业部长会见巴基斯坦代表团

哈通社/阿斯塔纳/11月11日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶11日会见了巴基斯坦代表团。

代表团由巴联邦投资部部长乔杜里·萨利赫·胡塞因和能源部部长穆萨迪克·马苏德·马利基率领。

会见时，双方就进一步发展基础设施、多式联运、铁路运输、国际公路运输走廊、航空和国防工业合作深入交换了意见。

海尔别克·吾斯肯巴耶指出，哈萨克斯坦斯卡特（SCAT）航空公司计划开通阿拉木图—卡拉奇和阿拉木图—拉哈尔定期直通航班，并已向巴基斯坦民航管理部门提交相关申请。

此外，哈方表示哈国企业有意增加对巴基斯坦的化工产品出口额。

巴方则通报了哈萨克斯坦使用其港口的可行性，特别是位于阿拉伯海沿岸的卡拉奇海港和拉合尔陆港具有巨大潜力，后者通过公路和铁路与白沙瓦、伊斯兰堡等巴基斯坦主要城市相连。

双方就哈萨克斯坦-巴基斯坦交通运输合作联合工作组第二次会议框架内进一步探讨相关合作事宜达成广泛共识。

会晤结束时，双方指出了进一步加强两国之间互利合作的巨大潜力，并同意通过外交渠道加以落实已达成的共识。

【编译：阿遥】