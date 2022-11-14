哈萨克斯坦驼乳产品亮相进博会 洽谈合作硕果累累

哈通社/阿斯塔纳/11月14日--据inbusiness.kz报道，日前，第五届中国国际进口博览会(China International Import Expo)在上海开幕。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展。

25家哈萨克斯坦企业代表参加了本届进博会，数量与去年基本持平。参展企业由哈贸易和一体化部与哈萨克斯坦国家商会组织，参展产品包括乳制品、面粉产品、糖果和面制品。

中国进口展览局领导和哈萨克斯坦共和国驻上海总领事共同出席了哈萨克斯坦馆的开幕式。

哈萨克斯坦金骆驼（Golden Camel）集团有限公司与山东华柏商贸有限公司、上海东方电视购物有限公司签订了两份协议，合同总额达1800万美元。

专注于纯骆驼奶的生产与研发。时至今日，金骆驼已经成为一家集研发、生产、销售于一体的专业纯骆驼奶生产企业。该企业在中国投资者参与下成立，其经营活动正在促进突厥斯坦州骆驼产业稳步发展。2018年，公司建成了日产100吨骆驼奶粉厂。2020年，金骆驼产品开始出口中国。

此外，博览会期间，哈萨克斯坦外贸商会与中国机电产品进出口商会签署合作备忘录。该备忘录将对发展本土生产企业、促进国内市场进口高科技产品产生积极影响。

【编译：阿遥】